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Пензенский фонд развития промышленности одобрил первый займ

14:37 | 08.12.2017 | Экономика

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Пенза, 8 декабря 2017. PenzaNews. Заявка ООО «Производственное объединение «Пензенский завод «Электромехизмерение» на сумму 5 млн. рублей стала первой, одобренной созданным в регионе фондом развития промышленности. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минпрома.

Пензенский фонд развития промышленности одобрил первый займ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ведомстве уточнили, что общая стоимость проекта «Организация производства датчика аварийного топлива для двигателей промышленного назначения» превышает 14 млн. рублей.

«Датчик разработан по предложению отечественных предприятий и призван обеспечить замену зарубежных аналогов при более высоких технико-функциональных и эксплуатационных характеристиках, низкой цене и оперативной поставке. На разработку уже получен патент, и успешно завершены испытания пилотной партии», — пояснили в пресс-службе.

В Минпроме добавили, что в рамках проекта будет приобретено технологическое оборудование для запуска инновационной разработки в серийное производство, а также реализованы мероприятия по ее выводу на рынок.
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