Пензенская область до конца года получит 13 млн. рублей на развитие моногорода Сердобска Экономика

Пенза, 11 декабря 2017. PenzaNews. Пензенская область до конца 2017 года получит 13 млн. рублей на развитие моногорода Сердобска. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства региона Андрей Кулинцев.

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Он добавил, что оставшаяся сумма будет выделена уже в 2018 году.

«Наша заявка прошла и была одобрена наблюдательным советом [Фонда развития моногородов]», — сказал Андрей Кулинцев в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 11 декабря.

Он пояснил, что документы на подписание соответствующего соглашения будут переданы губернатору Ивану Белозерцеву в течение двух дней.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», на минувшей неделе наблюдательный совет Фонда развития моногородов (ФРМ) на очередном заседании в правительстве РФ принял решение направить более 44 млн. рублей на реализацию мероприятий по строительству внутриплощадочной дороги индустриального парка «Сердобский» в Пензенской области, необходимой для реализации инвестпроекта по выращиванию шампиньонов.

В порядке софинансирования из бюджетов региона и муниципального образования на эти цели будет выделено более 2 млн. рублей.

Общий объем инвестиций к 2020 году составит 1,4 млрд. рублей.