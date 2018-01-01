EN
15:41:18 Понедельник, 11 декабря
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги

Пензенская область до конца года получит 13 млн. рублей на развитие моногорода Сердобска

10:25 | 11.12.2017 | Экономика

Печать

Пенза, 11 декабря 2017. PenzaNews. Пензенская область до конца 2017 года получит 13 млн. рублей на развитие моногорода Сердобска. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства региона Андрей Кулинцев.

Первый заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Кулинцев

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он добавил, что оставшаяся сумма будет выделена уже в 2018 году.

«Наша заявка прошла и была одобрена наблюдательным советом [Фонда развития моногородов]», — сказал Андрей Кулинцев в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 11 декабря.

Он пояснил, что документы на подписание соответствующего соглашения будут переданы губернатору Ивану Белозерцеву в течение двух дней.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», на минувшей неделе наблюдательный совет Фонда развития моногородов (ФРМ) на очередном заседании в правительстве РФ принял решение направить более 44 млн. рублей на реализацию мероприятий по строительству внутриплощадочной дороги индустриального парка «Сердобский» в Пензенской области, необходимой для реализации инвестпроекта по выращиванию шампиньонов.

В порядке софинансирования из бюджетов региона и муниципального образования на эти цели будет выделено более 2 млн. рублей.

Общий объем инвестиций к 2020 году составит 1,4 млрд. рублей.
Актуальное
Читайте также
Пензенский губернатор предложил комплексно подходить к капремонту домов Губернатор потребовал следить за наполнением сайтов пензенских министерств
Пензенская область ухудшила позиции в экологическом рейтинге Кубок Пензенской области по плаванию среди инвалидов разыграют 12 декабря
В Пензе 20 декабря состоится слет активистов движения «Зеленая волна» Губернатор недоволен новогодним оформлением Пензы
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver