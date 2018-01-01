EN
01:39:56 Среда, 13 декабря
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги

Пензенский губернатор призвал стремиться к снижению административной нагрузки на бизнес

17:41 | 12.12.2017 | Экономика

Печать

Пенза, 12 декабря 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал следовать взятому курсу на снижение административной нагрузки на организации и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в рамках реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности».

Пензенский губернатор призвал стремиться к снижению административной нагрузки на бизнес. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Цель программы — снизить административную нагрузку на бизнес: к 2018 году — на 20% и в два раза — к концу 2025 года», — напомнил он в ходе заседания совета по развитию предпринимательства и конкуренции при правительстве региона во вторник, 12 декабря.

Иван Белозерцев обратил внимание на недопустимость превышения должностных полномочий, когда ответственные лица стараются применить максимально возможные штрафные санкции.

«Если есть проблема, составляй протокол, а искать ее под определенный размер штрафа незаконно. […] Такой подход вызывает возмущение бизнеса, который создает рабочие места, платит налоги, которому необходимо еще реализовывать продукцию и платить заработную плату», — цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.
Актуальное
Читайте также
«Левый фронт» сообщил о первых результатах фандрайзинга в Пензе Шестеро пензенцев примут участие в полуфинале конкурса «Лидеры России» в Нижнем Новгороде
Температура в отключенных из-за аварии объектах сохраняется в норме — мэрия Пензы Житель Земетчино попался с тушей застреленного лося в машине
Онкодиспансер Пензы закупил новое оборудование для диагностики рака желудка и кишечника Жители Пензы смогут получить заказы с AliExpress в двух офисах «Ростелекома»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver