Пензенский губернатор призвал стремиться к снижению административной нагрузки на бизнес Экономика

Пенза, 12 декабря 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал следовать взятому курсу на снижение административной нагрузки на организации и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в рамках реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности».

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«Цель программы — снизить административную нагрузку на бизнес: к 2018 году — на 20% и в два раза — к концу 2025 года», — напомнил он в ходе заседания совета по развитию предпринимательства и конкуренции при правительстве региона во вторник, 12 декабря.

Иван Белозерцев обратил внимание на недопустимость превышения должностных полномочий, когда ответственные лица стараются применить максимально возможные штрафные санкции.

«Если есть проблема, составляй протокол, а искать ее под определенный размер штрафа незаконно. […] Такой подход вызывает возмущение бизнеса, который создает рабочие места, платит налоги, которому необходимо еще реализовывать продукцию и платить заработную плату», — цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.