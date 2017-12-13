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Банк «Агророс» расширил сеть доступных банкоматов

10:00 | 13.12.2017 | Экономика

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Пенза, 13 декабря 2017. PenzaNews. Комиссия за снятие наличных в банкоматах и терминалах самообслуживания банка «Открытие» отменена для всех держателей карт банка «Агророс» на территории России, в том числе в Пензенской области.

Банк «Агророс» расширил сеть доступных банкоматов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Клиентам стали доступны более 500 устройств банка «Открытие» в городах присутствия банка «Агророс» и свыше 2,5 тыс. устройств для снятия наличных», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе АО «Банк «Агророс».

В кредитно-финансовом учреждении добавили, что адреса банкоматов и терминалов банка «Открытие» можно уточнить на сайте.

В пресс-службе отметили, что банк «Агророс» постоянно работает над улучшением своих сервисов, чтобы клиенты могли удобно и безопасно пользоваться всеми современными услугами.

«В ноябре держателям карт без абонентской платы и каких-либо комиссий стали доступны сервисы кэшбэк и процент на остаток, а в декабре — сеть банкоматов банка «Открытие». Так, клиенты в Пензе могут воспользоваться 10 устройствами для снятия наличных без комиссии», — пояснили в учреждении.

АО «Банк «Агророс» был создан в Саратове 23 мая 1994 года.

Включен в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 25 ноября 2004 года под номером 217.

Оказывает полный спектр финансовых услуг для юридических и физических лиц.

Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте №2860 выдана Банком России 11 февраля 2016 года.

Банк «Открытие» входит в список системно значимых финансово-кредитных институтов, утвержденный Банком России. Является головной организацией полнофункциональной финансовой группы, в которую входят банки «Траст» и «Росгосстрах банк». Оказывает АО «Банк «Агророс» услуги процессинга по банковским картам и предоставляет возможность снятия наличных в банкоматах и терминалах.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №2209 выдана Банком России 24 ноября 2014 года.
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