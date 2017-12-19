Инвестор рассматривает возможность создать в Кузнецке завод крупнее, чем планировалось Экономика

Пенза, 19 декабря 2017. PenzaNews. Владелец группы компаний «ФомЛайн» Артур Согомонян рассматривает возможность создать в городе Кузнецке Пензенской области более крупное предприятие по производству поролона, чем это планировалось ранее. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: Pnzreg.ru

В ходе встречи с губернатором Иваном Белозерцевым в минувший понедельник, 18 декабря, он пояснил, что такой вариант просчитывается на данном этапе.

Глава региона одобрил инициативу Артура Согомоняна.

«Конечно, нужно создавать крупное производство в Кузнецком районе, мы заинтересованы в этом и готовы оказать вам всестороннюю поддержку. Это касается как предоставления налоговых преференций, так и организационного сопровождения проекта на уровне правительства региона», — пояснил он, заверив инвестора в надежности ведения бизнеса на территории Пензенской области.

В завершение встречи губернатор поручил подготовить проект соглашения с ГК «ФомЛайн», в котором будут определены конкретные условия дальнейшего сотрудничества в сфере промышленного производства.

Инвестиционный проект по производству поролона реализуется в Кузнецке Пензенской области на базе бывшего бывшего завода радиоприборов. Объем планируемых вложений превышает 500 млн. рублей.

В настоящее время завершены наружные ремонтные работы, обновление кровли и котельной, благоустройство территории. Проведены внутренние отделочные работы. Осуществляется подведение инженерной инфраструктуры, идет к монтаж оборудования. Проводится модернизация имеющихся цехов.

На первоначальном этапе реализации проекта предполагается обеспечить рабочими местами около 150 человек и достичь объема производства до 15 тыс. тонн поролона в год. Первую очередь нового предприятия планируется запустить в конце 2018 года.