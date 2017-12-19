Бюджет Пензенской области на 2018–2020 годы принят во втором чтении Экономика

Пенза, 19 декабря 2017. PenzaNews. Бюджет Пензенской области на трехлетний период принят в окончательной редакции в ходе 4-й очередной сессии Законодательного собрания региона во вторник, 19 декабря: на 2018 год он сформирован с профицитом в 1,3 млрд. рублей, на 2019 и 2020 годы — с дефицитом в 568 млн. и 3,7 млрд. рублей соответственно.

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Представляя законопроект, глава областного Минфина Любовь Финогеева пояснила, что внесенные после первого чтения изменения обусловлены увеличением объемов межбюджетных трансфертов и завершением формирования расходной части бюджета по отдельным позициям, которые ранее не были полностью оценены.

«Доходная часть бюджета на 2018 год увеличивается на 5 млрд. 459 млн. рублей, на 2019 год — на 682 млн. рублей, на 2020 год — на 634 млн. рублей», — отметила она.

Министр добавила, что в разрезе безвозмездных поступлений дотации на будущий год увеличены на 4 млрд. 631 млн. рублей, межбюджетные трансферты целевого характера всех видов на 2018–2020 годы — на 827,6 млн., почти 682 млн. и 634 млн. рублей соответственно.

«В части использования средств дотаций на сбалансированность произведены в 2018 году следующие дополнительные виды расходов. Первое направление — это доведение ассигнований, которые были включены не в полном объеме относительно их расчетной потребности — на 1 млрд. 197 млн. рублей, из них на доведение фонда оплаты труда работников, которые финансируются в соответствии с майскими указами президента РФ — 157 млн. рублей, на оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан — 418 млн. рублей, на формирование дорожного фонда за счет ожидаемого превышения в 2018 плана по целевым доходам в территориальный дорожный фонд — 513 млн. рублей, на обслуживание госдолга — 96 млн. рублей», — сообщила Любовь Финогеева.

По ее словам, еще одно направление — финансирование территориальной программы госгарантий.

«Дополнительно [...] включены средства в сумме 426 млн. рублей. Дефицит программы сокращается и составит 800 млн. рублей», — уточнила глава Минфина Пензенской области.

Она также упомянула про межбюджетные трансферты нецелевого характера, которые передаются в бюджеты муниципалитетов.

«Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности увеличены на 416 млн. рублей. Общий прирост по сравнению с уровнем 2017 года составит 22%», — сказала министр.

Любовь Финогеева пояснила, что дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности муниципальных бюджетов на 2018 год увеличена на 400 млн. рублей и в сумме с денежными средствами, заложенными в ходе первого чтения, составит 590 млн. рублей.

«При этом из суммы этой дотации, которая в первом чтении была предусмотрена в объеме 1 млрд. 77 млн. рублей, 915 млн. рублей переведено в форму межбюджетных субсидий, которые направляются бюджетам муниципалитетов для обеспечения заработной платы всех категорий работников бюджетной сферы с нормативными актами, регулирующими систему оплату труда», — сообщила министр финансов региона.

Любовь Финогеева проинформировала, что в результате указанных изменений объем доходов на 2018 год составит 53 млрд. 614 млн. рублей, на 2019 год — 45 млрд. 314 млн. рублей и на 2020 год — 47 млрд. 736 млн. рублей.

«Расходы составят 52 млрд. 297 млн. рублей в 2018 году и на плановый период соответственно 45 млрд. 882 млн. рублей, 51 млрд. 460 млн. рублей», — добавила она.

Министр отметила, что профицит бюджета на 2018 год увеличен на 24 млн. рублей и составит 1 млрд. 317 млн. рублей

«Плановый период — дефицитный», — пояснила Любовь Финогеева, уточнив, что в 2019 году он составит 568 млн. рублей, в 2020 — 3,7 млрд. рублей.

Бюджет региона принят большинством голосов: 27 присутствовавших на сессии депутатов поддержали его, четыре высказались против.