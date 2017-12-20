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Наталья Назарова приняла участие в заседании экспертного совета по развитию биотехнологий

19:07 | 20.12.2017 | Экономика

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Пенза, 20 декабря 2017. PenzaNews. Глава комиссии молодежного парламента по экономике и предпринимательству Наталья Назарова, до осени 2017 года работавшая в Пензе, приняла участие в заседании экспертного совета по развитию биотехнологий, фармацевтической и медицинской промышленности, созданного при комитете Госдумы России по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Наталья Назарова приняла участие в заседании экспертного совета по развитию биотехнологий

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Главной темой встречи, на которую были приглашены член коллегии (министр) по промышленному и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Сергей Сидорский, замминистра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб, а также представители Белоруссии, Казахстана и Армении, стал вопрос о резервах роста выпуска экспортно-ориентированной гражданской продукции высокотехнологичных медицинских изделий в условиях диверсификации.

Как сообщила ИА «PenzaNews» Наталья Назарова, особый интерес у нее вызвало выступление заместителя директора Фонда развития промышленности Владимира Распопова, который сделал акцент на механизме офсетных контрактов для локализации производства лекарственных препаратов и медицинских изделий на территориях.

«Офсетный контракт в рамках закона «О контрактной системе» — это контракт со встречными инвестиционными обязательствами со стороны поставщика по созданию производства определенных товаров на территории субъекта федерации. При этом речь идет об инвестициях в размере не менее 1 млрд. рублей. Регион в свою очередь гарантирует такому поставщику заказ его продукции в течение 10 лет», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что в рамках заседания также обсуждался вопрос об информационной системе субконтрактации промышленных предприятий стран Евразийского союза.
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