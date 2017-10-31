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Наталья Назарова сообщила о новом этапе в своей жизни

12:44 | 31.10.2017 | Общество

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Пенза, 31 октября 2017. PenzaNews. Уроженка Пензы, глава комиссии молодежного парламента при Госдуме России по экономике и предпринимательству, кандидат экономических наук Наталья Назарова, недавно также ставшая помощником депутата-единоросса Ивана Фирюлина, сообщила о новом этапе в своей жизни, который, по ее словам, начался еще месяц назад.

Наталья Назарова сообщила о новом этапе в своей жизни

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мне предложили должность замруководителя департамента политологии в одном из ведущих российских вузов — Финансовом университете при правительстве РФ. Выпускниками вуза является элита финансово-экономической системы страны. К примеру, зампред правительства РФ А.Г. Хлопонин, министр финансов РФ А.Г. Силуанов, бизнесмен М.Д. Прохоров. Я решила, что пора приобретать федеральный опыт. И это значимо, что то, что постигалось мной на практике — вопросы взаимодействия бизнеса и власти, GR [Government Relations, взаимодействие с органами государственной власти], регионального развития, молодежной и кадровой политики, развития предпринимательской активности — теперь становится и фокусом моего внимания и областью моих компетенций здесь на другом уровне», — написала Наталья Назарова в своем аккаунте в Instagram.

Она также выразила слова благодарности всем, кто сотрудничал в последнее время с молодежным парламентом Пензенской области, и особенно председателю Законодательного собрания региона Валерию Лидину.

Наталья Назарова не только назвала его своим наставником, но и подчеркнула, что именно с благословения спикера регионального парламента она начинает свой новый путь.
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