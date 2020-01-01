Утверждена стратегия развития банка «Кузнецкий» на 2018–2020 годы Экономика

Пенза, 25 декабря 2017. PenzaNews. Совет директоров пензенского банка «Кузнецкий» утвердил стратегию развития кредитно-финансового учреждения на 2018–2020 годы, которая направлена на реализацию потенциала возможностей, существующих на рынке, и укреплению занятых позиций.

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Одним из главных приоритетов на ближайшую перспективу названо увеличение ответственности фронт-офисов за управление нефинансовыми рисками и рисками, связанными с действиями сотрудников, а также развитие информационных технологий.

Как сообщает пресс-служба банка «Кузнецкий», в качестве основных стратегических задач до 2020 года обозначены прирост кредитного портфеля до 5 млрд. рублей, собственных средств — на 43%, рост чистой прибыли в три раза — до 370 млн. рублей, увеличение количества банковских карт клиентов в четыре раза, а также числа офисов обслуживания в районах Пензенской области в два раза.

Кроме того, поставлена задача по дальнейшему внедрению информтехнологий, в том числе по модернизации функционала и развитию программного обеспечения систем дистанционного банковского обслуживания для юридических и физических лиц.

Комментируя утвержденную трехлетнюю стратегию, председатель правления банка «Кузнецкий» Михаил Дралин отметил, что она предполагает существенный рост масштабов бизнеса, развития IT-платформы, системы риск-менеджмента и широкого спектра новых цифровых сервисов.

«Достичь поставленных целей банк планирует за счет сильной позиции на рынке банковских услуг», — сказал он.

Банк « Кузнецкий » был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. В июле 2016 года рейтинговое агентство AK&M подтвердило банку рейтинг кредитоспособности по национальной шкале «B++» со стабильным прогнозом.