Пензенцы не вошли в число финалистов конкурса «Лидеры России» Экономика

Пенза, 30 декабря 2017. PenzaNews. Представители Пензенской области не вошли в число 30 финалистов всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» по итогам этапа, состоявшегося в Самаре и Нижнем Новгороде в период с 15 по 18 декабря. Об этом сообщается на сайте проекта.

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Согласно представленным данным, максимальный в ПФО результат показали участники из Нижегородской области — в финал пробились восемь человек.

Самарскую область представляют шестеро человек, Татарстан — пятеро, Пермский край — четверо, Башкирию и Удмуртию — по двое, Марий эл, Саратовскую область и Чувашию — по одному.

Еще несколько участников от ПФО смогут пройти в итоговый этап конкурса по федеральному рейтингу, когда станут известны итоги полуфиналов во всех округах.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», конкурс «Лидеры России» организован по поручению президента РФ Владимира Путина. Он направлен на выявление, развитие и поддержку перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.

Оператором конкурса является Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

Конкурс дает возможность выиграть образовательный грант в размере 1 млн. рублей, в течение года получать личные консультации опытного наставника, познакомиться с успешными управленцами и принять участие в программе подготовки кадрового резерва.

От Пензенской области для участия в конкурсе изначально зарегистрировались 959 человек.

До полуфинала дошли шестеро. Пятеро участвовали в полуфинале в Нижнем Новгороде, а еще один — в Самаре.

