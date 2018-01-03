Пензенская область получит 151 млн. рублей на выплаты в связи с рождением первенца Экономика

Пенза, 3 января 2018. PenzaNews. Субвенция в размере свыше 151 млн. рублей будет предоставлена Пензенской области из федерального бюджета в 2018 году на осуществление ежемесячной выплаты семьям в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.

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Распределение средств в сумме более 21 млрд. рублей между регионами утверждено распоряжением правительства России, которое подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Проект документа был одобрен на заседании трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений, а затем на заседании правительства России 26 декабря.

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Федеральным законом от 28 декабря 2017 года №418 «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» установлена ежемесячная выплата семьям в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.

Право на ее получение возникает в случае, если ребенок появился на свет или был усыновлен после 1 января 2018 года, является гражданином России и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты.

В Пензенской области право на выплату в размере 9 тыс. 470 рублей имеют семьи, в которых среднедушевой доход не превышает 14 тыс. 656 рублей 50 копеек.