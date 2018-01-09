В Пензенской области проанализируют кредиторскую задолженность бюджетов Экономика

Пенза, 9 января 2018. PenzaNews. Анализ кредиторской задолженности бюджетов Пензенской области и всех муниципалитетов будет проведен в ближайшее время. Об этом сообщила министр финансов региона Любовь Финогеева.

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Она пояснила, что в рамках этой работы будет сделан вывод об эффективности использования межбюджетных трансфертов, проведена их перегруппировка с целью обеспечения первоочередных социально значимых расходов, а также получено сальдо, которое не покрыто собственными источниками доходов.

Любовь Финогеева добавила, что с учетом полученных данных все муниципалитеты будут поделены на несколько групп — по предварительным данным, их насчитывается три.

«Небольшая группа лидеров — [муниципалитеты], которые полностью покрывают свои потребности», — сказала она в ходе оперативного совещания в областном правительстве во вторник, 9 января.

Министр добавила, что для второй группы — наиболее значимой — характерно два фактора: «разрыв, над которым можно и нужно работать», а также «положительная перспектива».

Кроме того, по словам Любови Финогеевой есть муниципалитеты, в которых необходимо принимать кардинальные меры, в том числе проводить финансовые операции для оптимизации расходов.

«Чтобы изыскать ресурсы, мы планируем активизировать работу в рамках распоряжения правительства по взысканию недоимки, закреплению ее за определенными ведомствами, которые курируют деятельность в той или иной сфере», — пояснила министр.

Она добавила, что также запланировано заключение соглашений с Минфином РФ на получение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности.

«Если мы сделаем вот эту работу, средства своевременно в январе – до середины февраля дойдут до поставщиков товаров, работ и услуг», — подытожила Любовь Финогеева.