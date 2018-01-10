В Пензе за год зарегистрировано почти 1,5 тыс. юрлиц — мэр Экономика

Пенза, 10 января 2018. PenzaNews. Почти 1,5 тыс. юридических лиц зарегистрировано в Пензе за год. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев, комментируя данные о том, что в Пензенской области с 1 декабря 2016 года по 1 декабря 2017-го перестали существовать более 670 обществ с ограниченной ответственностью (ООО).

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«Тенденция такова, что часть юридических лиц на самом деле прекратила свое существование, но […] по городу почти 1,5 тыс. юридических лиц зарегистрировано новых, с новыми направлениями. Они действующие», — сказал он в эфире радиостанции «Эхо Пензы» в среду, 10 января.

«Если говорить в абсолютных цифрах, то порядка 30 тыс. субъектов, включая индивидуальных предпринимателей, у нас сегодня хозяйствуют», — добавил Виктор Кувайцев, уточнив при этом, что в них трудятся около 90 тыс. человек.