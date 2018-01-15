Пензенский губернатор планирует огласить инвестпослание в феврале Экономика

Пенза, 15 января 2018. PenzaNews. Церемония оглашения инвестиционного послания запланирована в Пензенской области на февраль. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве региона в режиме видеоконференции в понедельник, 15 января.

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В числе других значимых событий, намеченных на I квартал 2018 года, он перечислил региональный чемпионат «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills Russia и заседание совета по экономической и инвестиционной политике.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, среди прочих важных мероприятий Иван Белозерцев назвал открытие школы на 150 мест в Верхнем Ломове, всероссийский молодежный фестиваль научно-популярного фильма «KinnoFest», форум «Роль женщины в социально-экономическом развитии Пензенской области» и международный фестиваль «Ласточка».