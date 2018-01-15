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«Дамате» подтвердила свое право поставлять продукцию в ОАЭ

13:00 | 15.01.2018 | Экономика

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Пенза, 15 января 2018. PenzaNews. Группа компаний «Дамате», которая начала поставлять продукцию в Объединенные Арабские Эмираты еще в 2016 году, но в связи с изменениями в полномочиях госслужб страны была вынуждена повторно пройти аудит, подтвердила соответствие стандартам халяль ОАЭ и стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

«Дамате» подтвердила свое право поставлять продукцию в ОАЭ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Соответствующий сертификат выдан ООО «ПензаМолИнвест», входящему в ГК «Дамате».

«На сегодняшний день «Дамате» — единственный российский производитель индейки, который успешно прошел аудит, внесен в список одобренных предприятий управления стандартизации и метрологии ОАЭ (ESMA) и получил право экспортировать свою продукцию ОАЭ и страны Персидского залива», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе группы компаний, добавив, что выданный сертификат признается в целом ряде мусульманских стран.
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