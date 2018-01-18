Пензенский губернатор и глава группы «ОАТ» обсудили результаты работы завода в Сердобске Экономика

Пенза, 18 января 2018. PenzaNews. Результаты деятельности АО «Сердобский машиностроительный завод», входящего в группу «Объединенные автомобильные технологии», за 2017 год стали главной темой рабочей встречи губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и руководителя «ОАТ» Сергея Федченко, состоявшейся в региональном правительстве.

Фото: Pnzreg.ru

«Автомобильный рынок начал оживать. Мы не отстали и показали рост по ряду площадок и по группе в целом. Доля выручки завода в общей сумме холдинга составила 1 млрд. 200 млн. рублей», — проинформировал Сергей Федченко.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия, в частности, по использованию пустующих площадей завода в Сердобске, на которых могут быть организованы другие производственные линии.

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Иван Белозерцев поручил ответственным лицам проработать данный вариант.

«Мы могли бы на условиях государственно-частного партнерства вложить средства, создать здесь площадку и предлагать ее инвесторам. Это «оживит» моногород», — цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.

Группа «ОАТ» занимается производством автокомпонентов.

Объединяет 12 производственных предприятий в пяти регионах России — Самарской, Пензенской, Ульяновской, Владимирской и Рязанской областях.