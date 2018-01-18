Белозерцев, Лидин и Подобед встретились с областным активом Экономика

Пенза, 18 января 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев, спикер Законодательного собрания Пензенской области, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин и председатель торгово-промышленной палаты региона Владимир Подобед, который также является доверенным лицом кандидата на должность президента РФ Владимира Путина, встретились с областным активом в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в четверг, 18 января.

Фото: Pnzreg.ru

«Я хочу поблагодарить руководителей и представителей трудовых коллективов, ветеранских и общественных организаций. Без опоры на вас Пензенскому региону не удалось бы достичь в минувшем году тех результатов, которых нам удалось добиться. Пензенская область занимает лидирующие позиции по основным социально-экономическим показателям не только в ПФО, но и в Российской Федерации», — отметил Иван Белозерцев, обращаясь к собравшимся.

Он добавил, что важно спланировать дальнейшую работу, направленную на повышение качества жизни населения.

Как сообщает пресс-служба облправительства, в ходе встречи с докладом о результатах деятельности выступила, в частности, заместитель министра здравоохранения региона Оксана Чижова.

Она напомнила, что смертность населения снизилась в Пензенской области на 2,8%, средняя продолжительность жизни выросла до 72 с половиной лет, а также привела другие значимые показатели.

Кроме того, в ходе встречи состоялось обсуждение стратегии социально-экономического развития региона.