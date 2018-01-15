Владимир Подобед стал доверенным лицом Владимира Путина Политика

Пенза, 15 января 2018. PenzaNews. Председатель торгово-промышленной и общественной палат Пензенской области Владимир Подобед стал одним из 259 доверенных лиц кандидата на должность президента РФ Владимира Путина.

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Решение об их регистрации принято ЦИК России в минувшую пятницу, 12 января.

В число доверенных лиц включены также кардиохирург Лео Бокерия, музыканты Игорь Крутой, Игорь Бутман, Полина Гагарина, адвокат Анатолий Кучерена, главный редактор RT Маргарита Симоньян, телеведущий Леонид Якубович, режиссер Карен Шахназаров и другие известные люди.

Комментируя ИА «PenzaNews» свой новый статус, Владимир Подобед сообщил, что пока как доверенное лицо не получил удостоверение установленного образца.

По его словам, формирование списка доверенных лиц Владимира Путина планируется завершить до конца января, поэтому не исключено, что в него войдут и другие пензенцы.

«Я знаю, что направлялось еще несколько кандидатур», — сказал собеседник агентства, не назвав при этом конкретных фамилий.

Владимир Подобед пояснил также, что самостоятельно никакие документы на включение в число доверенных лиц не подавал, а его кандидатура была рекомендована сразу несколькими структурами.

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Согласно ст. 43 закона «О выборах президента Российской Федерации», кандидат вправе назначить до 600 доверенных лиц; политическая партия, выдвинувшая кандидата — до 100.

Доверенными лицами не могут быть граждане РФ, являющиеся кандидатами на выборах любого уровня, лица, замещающие государственные или выборные муниципальные должности, главы местных администраций, работники аппаратов избирательных комиссий.

Лица, находящиеся на государственной или муниципальной службе, могут быть назначены доверенными лицами при условии их освобождения от исполнения служебных обязанностей на период осуществления полномочий.

Работодатель обязан предоставить доверенному лицу по его просьбе неоплачиваемый отпуск на период осуществления им своих полномочий.

Доверенные лица осуществляют агитационную деятельность в пользу назначивших их кандидата, политической партии. При этом они не имеют полномочий наблюдателя.