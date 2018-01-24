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На заводе стекла в Никольске введена в эксплуатацию экспериментальная печь

08:06 | 24.01.2018 | Экономика

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Никольск, 24 января 2018. PenzaNews. Новая экспериментальная стекловаренная печь периодического действия на 50 кг массы введена в эксплуатацию в ЗАО «Никольский завод светотехнического стекла» в Пензенской области.

На заводе стекла в Никольске введена в эксплуатацию экспериментальная печь. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ранее производственный процесс на предприятии осуществлялся с помощью нескольких стекловаренных печей непрерывного действия.

Введенное в эксплуатацию оборудование позволяет готовить массу для цветного стекла небольшого объема, что важно для индивидуальных работ художников по стеклу. С его помощью осуществляется, в частности, наложение стекла другого цвета и изготовление цветной крошки.

Устройство расположено в непосредственной близости от крупных стекловаренных печей с бесцветной или молочного цвета стекломассой.

Потребность в покупке нового оборудования возникла в связи с укреплением партнерских связей с художниками по стеклу со всего мира, а также по итогам международных симпозиумов, ежегодно проводимых в Никольске, сообщает пресс-служба министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области.
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