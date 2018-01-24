Из Пензы в Китай впервые доставлены контейнеры с пиломатериалами Экономика

Пенза, 24 января 2018. PenzaNews. Первые 40 сорокафутовых контейнеров с пиломатериалами, сформированные в Пензе в декабре 2017 года, доставлены в китайский Харбин. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь Пензенского региона Куйбышевской железной дороги Светлана Затуливетер.

Фото: пресс-служба Пензенского региона Куйбышевской железной дороги

Она пояснила, что доставка экспортных грузов была организована при участии куйбышевского территориального центра фирменного транспортного обслуживания и филиала ПАО «ТрансКонтейнер».

Светлана Затуливетер отметила, что услуга организована по системе одного окна, которая включает в себя подготовку за грузоотправителя всех перевозочных документов и транспортных накладных, таможенное декларирование и терминальную обработку.

«В перспективе такие отправки могут стать регулярными при наличии заинтересованности как со стороны пензенских, так и китайских грузоотправителей. Также прорабатывается вопрос организации перевозок пиломатериалов из Пензы в страны Азиатско-Тихоокеанского региона в составе ускоренных контейнерных поездов, что существенно сократит срок доставки», — добавила она.