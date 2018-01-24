Выручка «ОАПХ» выросла до 68 млн. рублей Экономика

Пенза, 24 января 2018. PenzaNews. Выручка пензенского акционерного общества «Областной агропромышленный холдинг» выросла по итогам 2017 года на 5% до 68 млн. рублей. Об этом сообщил генеральный директор «ОАПХ» Сергей Самойлов в ходе совещания в правительстве региона.

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По его словам, холдингом приобретено 11 земельных участков в Малосердобинском, Мокшанском и Пензенском районах, 31 здание и сооружение, 38 единиц сельхозтехники и пять транспортных средств.

Кроме того, руководитель предприятия проинформировал, что за год были заявлены исковые требования на 80 млн. рублей — в итоге все удовлетворены, а также направлены претензии на 56 млн. рублей.

Комментируя озвученные данные, губернатор Иван Белозерцев подчеркнул, что главная задача «Областного агропромышленного холдинга» заключается в сохранении и вводе земель в оборот.

«Нужно формировать земельные участки и вместе с правительством Пензенской области вести работу с инвесторами, чтобы, когда бизнес заявит свою заинтересованность в работе на территории нашего региона, у нас уже была бы свободная земля, которую можно предложить для реализации конкретных инвестпроектов», — цитирует главу региона пресс-служба облправительства.

АО «Областной агропромышленный холдинг» (АО «ОАПХ») был создан в Пензенской области в октябре 2011 года на базе реорганизованного одноименного государственного унитарного предприятия. Акционерное общество объединяет профильные активы и земельные ресурсы, находящиеся в собственности Пензенской области, для формирования, участия и поддержки от лица государства инвестиционных проектов в сфере производства и переработки сельхозпродукции.

Согласно данным, размещенным на сайте АО «ОАПХ», на праве собственности ему и его дочерним организациям принадлежат земли сельхозназначения в 23 муниципальных районах Пензенской области общей площадью около 130 тыс. га.

Всего в структуру холдинга входит 17 предприятий. Специалисты, работающие на них, выращивают пшеницу, овес, ячмень, просо, подсолнечник, кукурузу, горчицу, картофель, овощи и кормовые культуры.

В 2016 году контролируемое региональной властью АО «ОАПХ» стало почти стопроцентным собственником ООО «Максим», которое в свою очередь является учредителем СМИ, входящих в холдинг ТРК «Экспресс» — сетевого издания «Пенза-Пресс» и радио «Эхо Пензы».