Почти 5 тыс. жителей Пензенской области являются потенциальными банкротами Экономика

Пенза, 24 января 2018. PenzaNews. 4 тыс. 914 жителей Пензенской области являются потенциальными банкротами по данным на конец 2017 года. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования Объединенного кредитного бюро (ОКБ) и проекта «Федресурс».

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К их числу отнесены граждане, которые имеют долг свыше 500 тыс. рублей и просрочку платежа 90 и более дней хотя бы по одному кредиту.

Доля потенциальных банкротов в Пензенской области составляет 1,2% от общего числа заемщиков в регионе.

Процедура банкротства, в которую входит реализация имущества, была начата в Пензенской области в 2017 году в отношении 456 человек, в том числе индивидуальных предпринимателей. Это более 9% от числа граждан, которым грозит данный процесс.

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В целом потенциальными банкротами являются 698 тыс. россиян, или около 1,4% от общего числа заемщиков с открытыми счетами. Средний долг такого заемщика перед кредиторами составил 1 млн. 77 тыс. рублей. При этом начали процедуру в 2017 году менее 29,9 тыс. граждан, что составляет 4,3% от количества жителей, имеющих возможность вступления в этот процесс.

Самая высокая доля потенциальных банкротов среди заемщиков с открытыми счетами зафиксирована в Ингушетии — 3,2%, Карачаево-Черкесии — 2,4%, Бурятии и Магаданской области — по 2,3%, а самая низкая в Чечне и Ненецком автономном округе – по 0,4%, а также в Крыму – 0,5% и на Алтае — 0,6%.

При подготовке исследования использованы данные почти о 50 млн. заемщиков с открытыми счетами, информация о которых хранится в ОКБ, а также сообщения арбитражных управляющих о судебных решениях, раскрытые в «Федресурсе».