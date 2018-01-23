В сети пристыдили иждивенца Александра Тузова Общество

Пенза, 23 января 2018. PenzaNews. Интернет-пользователи пристыдили бывшего сотрудника ФСБ, члена общественного совета при УМВД России по Пензенской области и учредителя одного из сетевых СМИ Александра Тузова, который ранее заявил, что живет на иждивении супруги-госслужащей.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Одним из первых на появившуюся информацию отреагировал пресс-секретарь регионального отделения движения «Левый фронт» Сергей Падалкин, который сообщил, что «новость про каминг-аут» Александра Тузова «сделала» его день.

«Бывший офицер ФСБ признался, что не может прокормить жену и ребенка и живет на иждивении супруги-чиновницы, получающей деньги из бюджета. Не в этом ли заключается лояльность Тузова к областной власти, которая фактически кормит его через жену? И почему Тузов сам не устроится на работу? Неужели не стыдно бывшему офицеру ФСБ сидеть на шее у жены? Вместо того, чтобы пойти работать, он целыми днями строчит на своем сайте пасквили, оскорбляет порядочных людей, придумывает фейковые новости про «душ Шарко» и «сомов-убийц» и пишет заявления на всех подряд во все правоохранительные органы. Интересно, а бензин Тузову тоже жена оплачивает? А дорогущий квадрокоптер она ему на день рождения подарила? И почему у Тузова на фотографии «PenzaNews» уже чуть ли не третий подбородок виднеется? Очень много вопросов к этому иждивенцу», — написал на своей странице в Facebook Сергей Падалкин.

Его пост в соцсети прокомментировали несколько человек, в том числе и главный редактор общественно-политического издания «Новая альтернатива» Павел Арзамасцев.

«Альфонс, однако. Или жиголо? Надо уточнить у Ларисы Юрьевны», — написал он, а также дал ссылку на фотографию картины известного русского художника Павла Федотова « Сватовство майора ».

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«Кого барышня ужинает, того она и танцует. Из материалов судебного дела теперь следует, что Тузов, по сути, кормится только за счет нашего бюджета. А потом еще пишет гадкие статьи про тех же обманутых дольщиков, которые своими налогами пополняют бюджет», — отметил заместитель главного редактора информационно-аналитической газеты «Улица Московская» Евгений Малышев, который также выполняет функции пресс-секретаря объединения дольщиков под названием «Бездомный полк».

При этом в тот же день журналист сообщил, что Александр Тузов стал первым человеком, которого он «торжественно» отправил « в бан со своей страницы ».

«Ну все. Я попрощался с Тузовым. Пока, Александр Владиславович. Фейсбук «сожалеет», что мне «пришлось столкнуться с этой проблемой», — написал он в минувший понедельник, 22 января, сопроводив комментарий скриншотом страницы о блокировке пользователя Alexander Tuzov.

Более жаркое обсуждение на тему того, что Александр Тузов является иждивенцем, а также по поводу его деятельности в качестве учредителя и главного редактора СМИ развернулось в закрытой группе « А мы из Пензы », которая насчитывает около 13 тыс. участников.

При этом несколько пользователей указали на то, что фигурант скандала ранее подавал на них заявления в правоохранительные органы с целью привлечения к ответственности.

С чем именно были связаны эти обращения, не сообщается, однако не исключено, что такую реакцию Александра Тузова могла вызвать акция со свиной головой, проведенная в ноябре 2017 года около коттеджа на улице Спартаковской, где зарегистрирована редакция его СМИ, а также комментарии в социальной сети.

«Мне кажется, что Тузову не хватает денег жены на лекарства. Читая его «статьи», складывается ощущение, что человек серьезно болен. Ему бы обратиться к специалистам по психиатрии», — написал координатор реготделения «Левого фронта» Виктор Хомец.

«Вот, кстати, согласен я с Виктором. Раньше и злость была на Тузова за непорядочные поступки, когда он на меня заяву написал, вовсе взбесил, если честно. А потом посмотрел внимательно на публикации, несвойственные нормальному самодостаточному гетеросексуальному мужику-добытчику, и вдруг все понятно стало про Александра. Беда ведь с ним, хлопцы, и смеяться над ним сейчас грешно как-то», — ответил гражданский активист, председатель правления ТСЖ «Космос» Игорь Алексеев.

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В защиту Александра Тузова выступил только пользователь Алексей Мартыновский, который, согласно указанным в профиле данным, проживает в американском Далласе, но почему-то заинтересовался темой иждивенчества бывшего сотрудника ФСБ. После нескольких его комментариев, участники группы усомнились в том, что аккаунт настоящий.

Ранее в сети неоднократно появлялись сообщения о том, что Александр Тузов якобы пишет комментарии под вымышленными именами людей, чтобы попытаться повлиять на общественное мнение и создать выгодный информационный фон по обсуждаемой проблеме. В конце 2017 года несколько таких «пользователей» были исключены из группы «А мы из Пензы», которая на данный момент является одной из самой многочисленных в регионе.

В итоге Алексею Мартыновскому предложили, не скрывая своего лица, сфотографироваться с листом бумаги, где было бы написано «Я не Тузов», а затем разместить это изображение в сети. Так можно было бы проверить, существует ли этот человек на самом деле.

Защитник иждивенца Александра Тузова предложение проигнорировал.