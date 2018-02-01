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В мэрии Пензы организовали выставку продукции, производимой осужденными

10:35 | 01.02.2018 | Экономика

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Пенза, 1 февраля 2018. PenzaNews. Выставка продукции, производимой в центрах трудовой адаптации осужденных, созданных в учреждениях регионального управления ФСИН России, организована в холле администрации Пензы.

В мэрии Пензы организовали выставку продукции, производимой осужденными

Фото: 58.fsin.su

На ней представлены продукты питания, спецодежда и обувь.

Ознакомиться с выставкой смогли, в частности, участники семинара по развитию контрактной системы в Пензе.

В ходе него заместитель начальника отдела по организации трудовой занятости спецконтингента УФСИН России по Пензенской области Артур Григорьев и старший инженер Александра Минавнина рассказали присутствующим о производственном потенциале учреждений уголовно-исполнительной системы и векторах развития материально-технической базы.

«Нашим управлением проводится планомерная работа по вопросам изыскания заказов, организации новых видов производств на имеющихся производственных мощностях за счет взаимодействия с региональными и муниципальными органами исполнительной и законодательной власти», — пояснил Артур Григорьев.

Также участники семинара узнали о положениях законодательства при осуществлении закупок у учреждений уголовно-исполнительной системы как у единственного поставщика, сообщает пресс-служба регионального УФСИН.
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