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Мэрия Пензы стала перестраховываться при выдаче разрешительной документации — губернатор

13:47 | 05.02.2018 | Экономика

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Пенза, 5 февраля 2018. PenzaNews. Чиновники мэрии Пензы начали излишне перестраховываться при оформлении разрешительной документации, что создает барьеры для развития бизнеса. Такое мнение выразил губернатор Иван Белозерцев.

Мэрия Пензы стала перестраховываться при выдаче разрешительной документации — губернатор

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Администрация города в последнее время стала перестраховываться при прохождении исходно-разрешительной документации на строительство различных объектов, на выделение земельных участков, на согласование проектов. Стараются […] снять с себя ответственность полностью за принятие законных решений, направляют материалы в суд», — сказал он в ходе оперативного совещания в облправительстве, комментируя итоги посещения строящегося завода экотары на территории индустриального парка «Союз» в минувшую пятницу, 2 февраля.

Глава региона добавил, что это приводит к затягиванию сроков строительства и запуска в эксплуатацию новых промышленных объектов.

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«Я две недели назад собирал представителей администрации у себя здесь и обращал на это внимание. […] Мои юристы и экономисты говорят, что можно выдать документ, городские — что нет, нельзя, это нарушение закона. Я направил документ на согласование в прокуратуру. Если прокуратура согласует, то по всем, кто говорил, что это незаконно, будет принято решение: как минимум взыскание, как максимум — подумаем, зачем нам такие специалисты, юристы, начальники управлений, которые вводят в заблуждение главу исполнительной власти, подсовывают документы и так стараются оберегать начальника, чтобы он не принял решение», — отметил Иван Белозерцев.

По его словам, в крайнем случае прокуратура направит претензию и документы можно будет исправить.

«У нас некоторые начальники работают, как будто одни по одну сторону баррикад, а другие — по другую. Мы находимся все в одной лодке», — подчеркнул глава региона.
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