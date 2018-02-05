Мэрия Пензы стала перестраховываться при выдаче разрешительной документации — губернатор Экономика

Пенза, 5 февраля 2018. PenzaNews. Чиновники мэрии Пензы начали излишне перестраховываться при оформлении разрешительной документации, что создает барьеры для развития бизнеса. Такое мнение выразил губернатор Иван Белозерцев.

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«Администрация города в последнее время стала перестраховываться при прохождении исходно-разрешительной документации на строительство различных объектов, на выделение земельных участков, на согласование проектов. Стараются […] снять с себя ответственность полностью за принятие законных решений, направляют материалы в суд», — сказал он в ходе оперативного совещания в облправительстве, комментируя итоги посещения строящегося завода экотары на территории индустриального парка «Союз» в минувшую пятницу, 2 февраля.

Глава региона добавил, что это приводит к затягиванию сроков строительства и запуска в эксплуатацию новых промышленных объектов.

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«Я две недели назад собирал представителей администрации у себя здесь и обращал на это внимание. […] Мои юристы и экономисты говорят, что можно выдать документ, городские — что нет, нельзя, это нарушение закона. Я направил документ на согласование в прокуратуру. Если прокуратура согласует, то по всем, кто говорил, что это незаконно, будет принято решение: как минимум взыскание, как максимум — подумаем, зачем нам такие специалисты, юристы, начальники управлений, которые вводят в заблуждение главу исполнительной власти, подсовывают документы и так стараются оберегать начальника, чтобы он не принял решение», — отметил Иван Белозерцев.

По его словам, в крайнем случае прокуратура направит претензию и документы можно будет исправить.

«У нас некоторые начальники работают, как будто одни по одну сторону баррикад, а другие — по другую. Мы находимся все в одной лодке», — подчеркнул глава региона.