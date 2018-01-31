Вице-мэр Пензы Ирина Ширшина останется под домашним арестом до 17 февраля Криминал

Пенза, 31 января 2018. PenzaNews. Судья Первомайского районного суда Пензы Сергей Погодин вынес постановление о продлении срока домашнего ареста на 15 суток — до 17 февраля включительно — вице-мэру Ирине Ширшиной, обвиняемой в пособничестве в мошенничестве и покушении на мошенничество, злоупотреблении должностными полномочиями, а также воспрепятствовании законной предпринимательской или иной деятельности.

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Таким образом, в ходе заседания, состоявшегося в среду, 31 января, он удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам Дмитрия Назарова.

В свою очередь Ирина Ширшина просила изменить меру пресечения на более мягкую — подписку о невыезде. Она пояснила, что до 10 марта 2019 года находится в декретном отпуске и не работает, скрываться и препятствовать следствию не намерена.

По словам вице-мэра, помимо браслета на ноге, который позволяет определять только расстояние удаления от квартиры, она носит на поясе или в кармане устройство для отслеживания ее конкретного местоположения.

«Как было сказано следователем, огромное количество обысков — 40, по-моему, он назвал цифру — позволило изъять все, что нужно и не нужно в количестве огромном. […] Я не понимаю, что я могу уничтожить, куда я могу уехать от двоих несовершеннолетних детей», — сказала она.

Предположив, что, вероятнее всего, домашний арест будет продлен, Ирина Ширшина попросила увеличить расстояние прогулок, чтобы у нее была возможность отводить младшую дочь в детсад поблизости.

Прокурор Алексей Перекусихин поддержал ходатайство следователя о продлении домашнего ареста. Также он отметил, что не видит оснований для отказа в увеличении расстояния, на которое Ирина Ширшина может удаляться от дома во время прогулок.

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Оглашая постановление, Сергей Погодин сообщил, что оно мотивировано тяжестью преступления, особой сложностью уголовного дела, необходимостью окончания экспертиз и получения заключений, ознакомления с ними и другими материалами, а также возможностью вице-мэра скрыться от следствия и воспрепятствовать производству по делу.

«Увеличить расстояние, на которое обвиняемая может удаляться от дома, до 700 метров, поскольку применение меры пресечения [в виде] домашнего ареста не должно ущемлять права третьих лиц, в том числе ребенка, которого Ширшина, не лишенная родительских прав, должна иметь возможность как отвести, так и забрать из дошкольного учебного заведения», — сказал он.

Как сообщил ИА «PenzaNews» адвокат обвиняемой Алексей Агафонов, решение о том, будет ли обжаловано данное постановление, планируется принять в течение трех дней.

«В целом сейчас больше мы настроены на выстраивание линии защиты», — пояснил он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», вице-мэр Пензы Ирина Ширшина находится под домашним арестом с 5 августа 2017 года.