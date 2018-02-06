В Пензенской области в 2017 году на 22 госпрограммы направили около 48 млрд. рублей Экономика

Пенза, 6 февраля 2018. PenzaNews. Реализация 22 государственных программ с общим объемом финансирования 47,6 млрд. рублей осуществлялась в Пензенской области в 2017 году. Об этом сообщил министр экономики региона Сергей Капралов.

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По его словам, 40,4 млрд. рублей составили средства регионального бюджета, а еще 7,2 млрд. рублей — федерального.

Он отметил, что 29,9 млрд. рублей — свыше 64% средств — было направлено на повышение благосостояния жителей и развитие человеческого потенциала, в том числе на развитие образования — 11 млрд. рублей, здравоохранения — 9,2 млрд. рублей, а также социальную поддержку — 7,5 млрд. рублей.

«В рамках реализации госпрограмм в 2017 году введено два детских сада на 325 мест, открыто две школы на 350 мест в селах Средняя Елюзань и Верхний Ломов, ведется строительство двух школ в Кузнецке и Пензе, завершена реконструкция областной женской консультации на улице Пушкина, закуплено 20 школьных автобусов, приобретено 14 автомобилей для педиатрической службы», — сказал Сергей Капралов, выступая на совещании в областном правительстве.

Министр добавил, что 15,5 млрд. рублей направлено на развитие экономики и инфраструктуры, в том числе 2,9 млрд. рублей — на поддержку АПК.

«За счет выделенных средств отремонтировано более 560 км автомобильных дорог, введено в сельхозоборот 57 тыс. га неиспользуемых земель, а валовой сбор зерновых увеличился на 21,2% в сравнении с уровнем 2016 года и составил 2,5 млн. тонн. В регионе созданы центр поддержки экспорта и центр поддержки предпринимательства, консультационными услугами которых воспользовались 1 тыс. 923 человека», — доложил он.

Как сообщает пресс-служба министерства экономики региона, результативность в целом по всем программам составила в 2017 году 95,4%.