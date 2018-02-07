Титов назвал Шматко в числе предпринимателей, которые хотят вернуться в Россию Экономика

Пенза, 7 февраля 2018. PenzaNews. Бизнес-омбудсмен Борис Титов, выдвинутый «Партией роста» кандидатом на президентские выборы, обнародовал пофамильный список бизнесменов, скрывающихся от российского правосудия за рубежом и желающих вернуться в страну, в котором оказался предприниматель из Пензы Алексей Шматко.

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«Это люди, которые не только находятся в Великобритании. Есть люди, которые находятся на Северном Кипре, там несколько человек у нас. У нас есть люди, которые находятся в Австрии. На Украине также скрываются от российского правосудия», — сказал он на встрече с иностранными журналистами в Москве в среду, 7 февраля.

Борис Титов отметил, что в списке 17 имен, при этом он назвал лишь 16 из них.

В их числе — четыре бизнесмена из Москвы: Евгений Рыжов, Виктор Ламаш, Александр Бажанов и Георгий Трефилов. Также в списке Евгений Петров из Комсомольска-на-Амуре, Азамат Кильдигушев из Уфы, Сергей Капчук из Екатеринбурга, Леоднид Кураев из Калужской области, Андрей Коковкин из Ростова-на-Дону, Константин Дюльгеров из Нижневартовска, Владимир Зюзин из Санкт-Петербурга, Василий Дякун из Омска и предприниматели из Нижнего Новгорода Александр Делис, Павел Власюк и Александр Байгушев, сообщает РИА Новости.