Валерий Беспалов возглавил оргкомитет конкурса «Лучший по профессии» Экономика Пенза, 7 февраля 2018. PenzaNews. Заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов возглавил организационный комитет по подготовке и проведению регионального конкурса профмастерства «Лучший по профессии». Фотография © PenzaNews Купить фотографию Зампредом комитета стал министр промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин. Всего в его состав вошли 11 человек. Читайте также

В Пензе победителям конкурса «Лучший по профессии» подарили автомашины «Datsun» Среди них — заместитель председателя облправительства – министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков, глава Минстроя Александр Гришаев, министр культуры и туризма Татьяна Курдова, глава Минлесхоза Александр Москвин, министр финансов Любовь Финогеева, начальник управления ЖКХ и гражданской защиты населения Михаил Панюхин, руководитель департамента информационной политики и СМИ Олег Синенков. Также в оргкомитет включены замначальника управления – начальник отдела промышленной политики и госпрограмм управления промышленности Минпрома Роман Каюков и заместитель руководителя аппарата – начальник управления по обеспечению деятельности губернатора Алексей Панин. Предполагается, что конкурс «Лучший по профессии» пройдет в Пензенской области с апреля по октябрь 2018 года. Нашли ошибку в тексте?

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