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Валерий Беспалов возглавил оргкомитет конкурса «Лучший по профессии»

17:28 | 07.02.2018 | Экономика

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Пенза, 7 февраля 2018. PenzaNews. Заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов возглавил организационный комитет по подготовке и проведению регионального конкурса профмастерства «Лучший по профессии».

Валерий Беспалов возглавил оргкомитет конкурса «Лучший по профессии»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Зампредом комитета стал министр промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин.

Всего в его состав вошли 11 человек.

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Среди них — заместитель председателя облправительства – министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков, глава Минстроя Александр Гришаев, министр культуры и туризма Татьяна Курдова, глава Минлесхоза Александр Москвин, министр финансов Любовь Финогеева, начальник управления ЖКХ и гражданской защиты населения Михаил Панюхин, руководитель департамента информационной политики и СМИ Олег Синенков.

Также в оргкомитет включены замначальника управления – начальник отдела промышленной политики и госпрограмм управления промышленности Минпрома Роман Каюков и заместитель руководителя аппарата – начальник управления по обеспечению деятельности губернатора Алексей Панин.

Предполагается, что конкурс «Лучший по профессии» пройдет в Пензенской области с апреля по октябрь 2018 года.
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