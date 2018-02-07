Валерий Беспалов возглавил оргкомитет конкурса «Лучший по профессии»
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Пенза, 7 февраля 2018. PenzaNews. Заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов возглавил организационный комитет по подготовке и проведению регионального конкурса профмастерства «Лучший по профессии».
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Зампредом комитета стал министр промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин.
Всего в его состав вошли 11 человек.
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Среди них — заместитель председателя облправительства – министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков, глава Минстроя Александр Гришаев, министр культуры и туризма Татьяна Курдова, глава Минлесхоза Александр Москвин, министр финансов Любовь Финогеева, начальник управления ЖКХ и гражданской защиты населения Михаил Панюхин, руководитель департамента информационной политики и СМИ Олег Синенков.
Также в оргкомитет включены замначальника управления – начальник отдела промышленной политики и госпрограмм управления промышленности Минпрома Роман Каюков и заместитель руководителя аппарата – начальник управления по обеспечению деятельности губернатора Алексей Панин.
Предполагается, что конкурс «Лучший по профессии» пройдет в Пензенской области с апреля по октябрь 2018 года.