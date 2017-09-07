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В Пензе победителям конкурса «Лучший по профессии» подарили автомашины «Datsun»

18:46 | 07.09.2017 | Общество

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Пенза, 7 сентября 2017. PenzaNews. Десять победителей регионального этапа конкурса «Лучший по профессии», призванного способствовать повышению престижа рабочих специальностей в Пензенской области, получили серебристые автомобили «Datsun».

В Пензе победителям конкурса «Лучший по профессии» подарили автомашины «Datsun»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Машины с их фамилиями и инициалами вместо госномеров были припаркованы у Юбилейной площади. Чествование лучших в своих профессиях состоялось в киноконцертном зале «Пенза» в четверг, 7 сентября.

Обращаясь к собравшимся, глава региона Иван Белозерцев отметил, что количество участников конкурса с каждым годом увеличивается.

«Меня как губернатора это радует», — подчеркнул он.

Иван Белозерцев добавил, что, посетив ряд промышленных предприятий, он своими глазами увидел созданные на них хорошие условия для работы.

«Заработная плата и в прошлом году росла в сфере промышленности, и в этом году растет», — отметил губернатор.

Иван Белозерцев выразил признательность участникам конкурса и их наставникам за упорство и волю к победе, после чего вручил благодарственные письма руководителям предприятий и организаций, оказавшим содействие в проведении состязания.

После этого губернатор и председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин наградили ценными подарками призеров и победителей — лучших наладчиков станков с ЧПУ, монтеров железнодорожных путей, швей, стеклодувов, штукатуров, плиточников, машинистов погрузчика, трактористов, электромонтеров и пчеловодов.

За второе место лауреаты получили по телевизору, а за третье им были вручены путевки в санаторий «Надежда».

Ключи от новых автомобилей за победу в конкурсе профмастерства получили швея Юлия Климова, электромонтер Евгений Караулов, механизатор Антон Пустовалов, наладчик станков с ЧПУ Шамиль Зубаилов, монтер пути Илья Войкин, стеклодув Роман Чиндяев, штукатур Александр Орлов, плиточник-отделочник Сергей Сидор, машинист фронтального погрузчика Вячеслав Худяков и пчеловод Сергей Козин.
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