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Замглавы Минфина России и пензенский губернатор обсудили наполняемость бюджета

13:30 | 08.02.2018 | Экономика

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Москва, 8 февраля 2018. PenzaNews. Динамика доходов бюджета Пензенской области стала главной темой встречи заместителя министра финансов России Леонида Горнина с губернатором Иваном Белозерцевым, состоявшейся в Москве.

Замглавы Минфина России и пензенский губернатор обсудили наполняемость бюджета

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В 2017 году в консолидированный бюджет региона поступил 41 млрд. рублей налоговых и неналоговых доходов. Это на 2 млрд. рублей больше уровня 2016 года. По приросту собственных доходов Пензенская область заняла шестое место по Приволжскому федеральному округу», — проинформировал глава региона.

Он отметил, что размер безвозмездных поступлений превысил 15 млрд. рублей.

По словам Ивана Белозерцева, на 2018 год поступление доходов ожидается в объеме более 62 млрд. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы составят более 42 млрд. рублей.

Как сообщает пресс-служба облправительства, Леонид Горнин и Иван Белозерцев также обсудили проект соглашения по эффективному управлению региональными финансами на 2018 год и вопрос о получении Пензенской области дотаций на повышение зарплаты представителям бюджетной сферы.
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