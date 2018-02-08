В Пензенской области за год выдано 9,5 тыс. ипотечных кредитов на сумму 13,5 млрд. рублей Экономика

Пенза, 8 февраля 2018. PenzaNews. Более 9,5 тыс. ипотечных кредитов на сумму свыше 13,5 млрд. рублей выдано в Пензенской области по итогам 2017 года, что соответствует рекордному показателю 2014 года. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Фото: Pnzreg.ru

«Это более чем на треть выше уровня 2016 года. Меня как губернатора эти цифры очень радуют», — отметил он ходе совещания с руководителями стройкомпаний, состоявшегося в Пензенском государственном университете архитектуры и строительства в четверг, 8 февраля.

Глава региона добавил, что ставка по ипотечным кредитам в Пензенской области в среднем составляет 9,6% годовых, что является одним из самых низких показателей в Приволжском федеральном округе.

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«С 2018 года на территории области реформированным «Агентством ипотечного кредитования [Пензенской области]» будет производиться выдача льготных ипотечных кредитов с процентной ставкой 6%. Это касается отдельных категорий граждан, которым требуется такая поддержка», — сказал Иван Белозерцев.

По его словам, дополнительно из федерального «Агентства ипотечного жилищного кредитования» (АИЖК) планируется привлечь до 600 млн. рублей и обеспечить до 2020 года выдачу более 400 льготных кредитов.

«Кроме того, в Пензенской области реализуются программы, которые позволили только в 2017 году улучшить жилищные условия порядка 1,5 тыс. человек. На поддержку граждан из бюджетов различных уровней было направлено 2,3 млрд. рублей», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.