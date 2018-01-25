В Пензе намечено выдавать ипотечные займы на льготных условиях на срок до 30 лет Экономика

Пенза, 25 января 2018. PenzaNews. Ипотечные займы по льготной ставке на срок до 30 лет планируется выдавать в Пензенской области в ближайшей перспективе.

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Это станет возможным благодаря трехстороннему соглашению, которое намечено заключить между АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования» (АИЖК), ООО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» и правительством региона в I квартале 2018 года.

«Прогнозируется, что данная мера позволит существенно оживить строительную отрасль региона и привлечет в Пензенскую область дополнительные инвестиции. Планируется также решать задачу по комплексной застройке земельных участков и развивать микрорайон малоэтажной застройки «Чистые пруды», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе облправительства.

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ООО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» было создано в 2016 году.

Организация фактически пришла на смену АО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области», которое решением Арбитражного суда региона от 9 июня 2017 года признано банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство.

Генеральным директором ООО «АИК Пензенской области» является Евгений Рыжов.

Уставный капитал организации — более 102,5 млн. рублей.

Учредителями юрлица значатся ГУП «Областная газоэнергетическая компания» (размер доли 9,75%), АО «Экспертиза» (9,84%) и департамент госимущества Пензенской области (80,41%).