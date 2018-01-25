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В Пензе намечено выдавать ипотечные займы на льготных условиях на срок до 30 лет

11:35 | 25.01.2018 | Экономика

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Пенза, 25 января 2018. PenzaNews. Ипотечные займы по льготной ставке на срок до 30 лет планируется выдавать в Пензенской области в ближайшей перспективе.

В Пензе намечено выдавать ипотечные займы на льготных условиях на срок до 30 лет. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Это станет возможным благодаря трехстороннему соглашению, которое намечено заключить между АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования» (АИЖК), ООО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» и правительством региона в I квартале 2018 года.

«Прогнозируется, что данная мера позволит существенно оживить строительную отрасль региона и привлечет в Пензенскую область дополнительные инвестиции. Планируется также решать задачу по комплексной застройке земельных участков и развивать микрорайон малоэтажной застройки «Чистые пруды», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе облправительства.

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ООО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» было создано в 2016 году.

Организация фактически пришла на смену АО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области», которое решением Арбитражного суда региона от 9 июня 2017 года признано банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство.

Генеральным директором ООО «АИК Пензенской области» является Евгений Рыжов.

Уставный капитал организации — более 102,5 млн. рублей.

Учредителями юрлица значатся ГУП «Областная газоэнергетическая компания» (размер доли 9,75%), АО «Экспертиза» (9,84%) и департамент госимущества Пензенской области (80,41%).
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