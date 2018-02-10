Замгенпрокурора объявил предостережения главам управлений культуры и образования Пензы Экономика

Пенза, 10 февраля 2018. PenzaNews. Заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев, посетивший накануне Пензу с рабочим визитом, объявил предостережения начальникам городских управлений культуры и образования Вере Фейгиной и Юрию Голодяеву о недопустимости нарушений закона, повлекших формирование задолженности по муниципальным контрактам.

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Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ, поводом для принятия мер прокурорского реагирования стали результаты проведенного анализа.

Он показал, что в 2017 году управление образования Пензы заключило с подведомственными учреждениями 244 соглашения о предоставлении субсидий на выполнение муниципального задания и на иные цели. Однако срок их перечисления был нарушен, из-за чего по итогам года перед 122 подведомственными учреждениями образовалась задолженность в сумме более 138 млн. рублей.

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В свою очередь у учреждений, подведомственных управлению образования города, возникла задолженность перед субъектами предпринимательства по 2 тыс. 216 муниципальным контрактам на сумму свыше 130 млн. рублей.

Аналогичная ситуация сложилась в управлении культуры Пензы. В результате задержки выделения субсидий подведомственные учреждения задолжали предпринимателям около 5 млн. рублей по 39 муниципальным контрактам.

В связи с этим Сергей Зайцев предупредил руководителей обоих ведомств о привлечении их к юридической ответственности в случае непринятия мер к погашению задолженности.