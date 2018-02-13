Пензенские чиновники будут брать в деловые поездки больше товаропроизводителей Экономика

Пенза, 13 февраля 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поручил заместителям председателя правительства Пензенской области Валерию Беспалову и Андрею Бурлакову, который также возглавляет региональный Минсельхоз, включать в состав бизнес-миссий больше местных товаропроизводителей.

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«Наш регион располагает значительным экономическим потенциалом, чтобы не только обеспечить жителей Пензенской области, но и экспортировать продукцию в другие государства», — отметил он в ходе совещания, состоявшегося в облправительстве во вторник, 13 февраля.

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По мнению главы региона, такие поездки будут способствовать налаживанию деловых связей, в том числе для организации экспортных поставок пензенской продукции.

«Это Китай особенно. По кондитерскому кластеру в целом стали активнее работать, и некоторые компании стали поставлять свою продукцию», — сказал Иван Белозерцев.

Он также рекомендовал производителям чаще участвовать во всероссийских и зарубежных выставках.