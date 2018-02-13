Оборот розничной торговли в Пензенской области превысил 209 млрд. рублей Экономика

Пенза, 13 февраля 2018. PenzaNews. Оборот розничной торговли в Пензенской области превысил по итогам 2017 года 209 млрд. рублей. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«Рост 102% к уровню 2016 года», — уточнил он в ходе совещания, посвященного итогам работы потребительского рынка за 2017 год, которое состоялось в облправительстве во вторник, 13 февраля.

Иван Белозерцев добавил, что местная продукция широко представлена в торговых организациях, в том числе в сетевых магазинах — заключено около 460 договоров на поставку.

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«Более 180 компаний поставляют продукцию в предприятия торговли области. Во многом благодаря этому в нашем регионе зафиксированы одни из самых низких цен на социально значимые товары. Среди 85 субъектов федерации мы занимаем 80-е место», — сказал губернатор.

Согласно данным Пензастата, в основном рост оборота розничной торговли по итогам 2017 года произошел за счет пищевых продуктов и табачных изделий — 3,7% к уровню 2016 года. Показатель составил 96 млрд. 714 млн. рублей.

Объем торговли непродовольственными товарами составил 113 млрд. 59 млн. рублей, рост 0,6%.