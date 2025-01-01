Иван Белозерцев возглавил пензенскую делегацию на инвестфоруме в Сочи Экономика

Пенза, 15 февраля 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев возглавил делегацию региона на российском инвестиционном форуме в Сочи.

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Также в мероприятии примут участие первый заместитель председателя правительства области Андрей Кулинцев, глава регионального Минздрава Владимир Стрючков и представители пензенской промышленности.

Двухдневная программа включает в себя ряд деловых встреч и двусторонних переговоров с представителями федеральных структур и главами субъектов РФ, подписание соглашений о сотрудничестве.

Центральным событием станет пленарное заседание «Инвестиции в регионы — инвестиции в будущее», которое проведет премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Планируется, что Иван Белозерцев выступит на сессии «Здравоохранение регионов РФ: эффективность сегодня и цели к 2025 году». В рамках панельной дискуссии губернатор Пензенской области намерен проинформировать собравшихся о развитии системы здравоохранения в регионе, способах повышения эффективности и качества оказания медицинской помощи.

В завершение форума он примет участие во встрече Дмитрия Медведева с главами регионов, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Российский инвестиционный форум является площадкой для презентации инвестиционного и экономического потенциала регионов России. В 2018 году ключевая тема звучит как «Формируя образ будущего».

Программа представлена тремя тематическими блоками: «Новая региональная политика: совершенствуя управление», «Бизнес в регионах. Придать новый импульс» и «Улучшая качество жизни».

50 регионов заявили о намерении подписать соглашения в рамках форума на сумму 143 млрд. рублей.

Официальная программа форума рассчитана на 15 и 16 форума.

14 февраля — в нулевой день мероприятия — состоялся День молодежного предпринимательства.