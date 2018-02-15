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Мантуров и Белозерцев обсудили дальнейшую судьбу завода в Леонидовке

15:57 | 15.02.2018 | Экономика

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Пенза, 15 февраля 2018. PenzaNews. Перспективы дальнейшего использования имущественного комплекса объекта «Леонидовка», где в 2015 году было завершено уничтожение химоружия, стали одной из главных тем встречи министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, состоявшейся в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи в четверг, 15 февраля.

Мантуров и Белозерцев обсудили дальнейшую судьбу завода в Леонидовке

Фото: Pnzreg.ru

«Правительство Пензенской области заинтересовано в использовании данной площадки в промышленных целях, так как создание высокоэффективных производств позволит обеспечить жителей региона рабочими местами и увеличить поступления в бюджет. Потенциальный инвестор есть, и мы готовы его поддержать», — проинформировал Иван Белозерцев главу федерального ведомства.

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В свою очередь Денис Мантуров обратил внимание на то, что инвестор должен осознавать необходимость проведения ряда мероприятий по санации комплекса.

«Я уверен, что обязательно будет найден вариант, который устроит обе стороны», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба облправительства, также обсуждались вопросы поддержки станкостроительной отрасли, в частности, предприятий, ориентированных на импортозамещение.

В завершение встречи Иван Белозерцев пригласил Дениса Мантурова посетить V всероссийский форум «InnoMed», который пройдет в Пензе в начале июня, и выступить на его пленарном заседании.
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