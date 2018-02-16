Пензенская область не в состоянии выполнить обязательства без дотаций — губернатор Экономика

Сочи, 16 февраля 2018. PenzaNews. Такие регионы, как Пензенская область, не в состоянии выполнить свои социальные обязательства перед гражданами без дотаций. Такое мнение высказал губернатор Иван Белозерцев в ходе Российского инвестиционного форума (РИФ) в Сочи.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Как губернатор дотационного региона я благодарю правительство РФ, министерство финансов, [вице-премьера РФ] Дмитрия Николаевича Козака за введение модельного бюджета для регионов. Это новшество помогло нам избавиться от многих проблем, с которыми раньше мы были вынуждены сталкиваться», — сказал он, выступая на встрече председателя правительства России Дмитрия Медведева с главами регионов в пятницу, 16 февраля.

Иван Белозерцев добавил, что многие субъекты РФ не могут в полном объеме выполнить свои обязательства из-за нехватки финансов.

Говоря о внедрении модельного бюджета, губернатор обратил внимание на то, что каждый регион вынужден развиваться в различных условиях — у одних есть богатые природные ресурсы, а у других «нет ни нефти, ни газа, а есть люди хорошие».

«Для Пензенской области третья модель сегодня более уместна в данном случае. Не будет принята третья модель, вторая [...] тоже для нас в целом будет приемлема», — пояснил Иван Белозерцев.

Он также не согласился с мнением ряда коллег, утверждающих, что третья модель не будет стимулировать активность глав регионов.

«А где мы найдем сегодня губернатора, который бы не работал? Работаем, […] инвестируем, находимся в «тисках» и очень активно думаем над тем, как сделать так, чтобы инвестор пришел», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Подводя итог сказанному, он отметил, что ситуация в Пензенской области характерна и для других дотационных регионов.

Читайте также

Дмитрий Медведев назвал уход регионов от дотаций стратегической задачей

«С 1 января 2018 года социальные расходы увеличились. Они увеличились очень серьезно, и без дотаций на сбалансированность бюджетной обеспеченности мы, конечно — такой регион, как Пензенский — не в состоянии выполнить свои обязательства, поэтому поддерживаю модельный бюджет и третий вариант в его развитии», — резюмировал губернатор.

Российский инвестиционный форум (РИФ) проходит в Сочи 15–16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала страны.

В 2017 году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд. рублей.