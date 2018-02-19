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Денис Мантуров планирует посетить Пензу в июне

09:30 | 19.02.2018 | Экономика

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Пенза, 19 февраля 2018. PenzaNews. Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров планирует посетить V всероссийский форум «InnoMed», который пройдет в Пензе в начале июня. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 19 февраля.

Денис Мантуров планирует посетить Пензу в июне

Фото: Kremlin.ru

Он добавил, что также предварительная договоренность об участии в мероприятии достигнута с полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаилом Бабичем.

В связи с этим Иван Белозерцев поручил зампреду областного правительства Валерию Беспалову обсудить с представителями Минпромторга РФ и полпредства в Нижнем Новгороде детали готовящихся визитов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», губернатор Пензенской области Иван Белозерцев пригласил главу Минпромторга России Дениса Мантурова посетить «InnoMed» в ходе рабочей встречи, состоявшейся в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи 15 февраля.
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