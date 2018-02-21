Задолженность по ипотеке в Пензенской области за 2017 год увеличилась на 17% Экономика

Пенза, 21 февраля 2018. PenzaNews. Задолженность по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) увеличилась на 17% в Пензенской области за 2017 год, составив 35,1 млрд. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в региональном отделении Волго-Вятского главного управления Банка России.

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«Просроченная задолженность по ипотеке в регионе по-прежнему остается на низком уровне. По итогам 2017 года она составила всего 0,6% от общего объема ипотечного портфеля», — пояснили в учреждении.

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В территориальном отделении Банка России отметили, что рост ипотечного кредитования во многом поддерживался снижением процентных ставок.

«За прошлый год средневзвешенная ставка по ИЖК в регионе снизилась с 12,4% до 10,7%», — уточнили в учреждении.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 8 февраля 2018 года губернатор Пензенской области Иван Белозерцев озвучил данные, согласно которым по итогам 2017 года в регионе выдано более 9,5 тыс. ипотечных кредитов на сумму свыше 13,5 млрд. рублей.