Инвестпривлекательность является важнейшим фактором развития моногородов — Мельниченко Экономика

Пенза, 21 февраля 2018. PenzaNews. Инвестиционная привлекательность является одним из важнейших факторов развития моногородов. Такое мнение высказал сенатор от Пензенской области, председатель комитета Совета Федерации РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко.

Фото: Council.gov.ru

«Инвесторы всегда гораздо охотнее идут на территории, где уже имеется необходимая для ведения их бизнеса инфраструктура», — отметил он в ходе круглого стола, состоявшегося в верхней палате российского парламента в минувший вторник, 20 февраля.

При этом Олег Мельниченко обратил внимание на то, что вопрос обеспечения территорий моногородов необходимой для инвесторов инфраструктурой является гораздо более сложным, чем в других муниципальных образованиях.

«Если учесть, что моногорода очень разнятся между собой, причем не только по социально-экономическому положению, но и по географическим и климатическим условиям, потенциальные инвесторы зачастую не желают или не имеют возможности сами вкладываться в строительство необходимой инфраструктуры ввиду затратности этого мероприятия», — пояснил глава комитета.

Он напомнил, что на решение этой проблемы направлена деятельность Фонда развития моногородов, которым к 1 февраля 2018 года было заключено 28 соглашений о софинансировании расходов на создание объектов инфраструктуры в отношении 27 моногородов на общую сумму более 11 млрд. рублей.

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Вместе с тем, по словам Олега Мельниченко, этого явно недостаточно.

В продолжение темы он высказал мнение, что следует рассмотреть возможность направления средств фонда на цели, не связанные напрямую с реализацией новых инвестпроектов.

«Решение указанного вопроса усложняется еще и тем, что дотационные субъекты федерации и муниципальные образования ввиду установленных бюджетным законодательством ограничений не могут осуществлять финансирование долгосрочных инфраструктурных проектов», — сказал сенатор.

Как сообщает пресс-служба Совета Федерации, в ходе заседания были обозначены основные проблемы, с которыми сталкиваются руководители моногородов, а также озвучены предложения по их решению.