В Пензе застройщики задолжали за арендованные участки около 200 млн. рублей Экономика

Пенза, 22 февраля 2018. PenzaNews. Задолженность застройщиков по арендной плате за аренду земельных участков в Пензе превысила 198 млн. рублей. Об этом начальник городского управления муниципального имущества Наиля Алюшева проинформировала мэра Виктора Кувайцева.

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«Задолженность ОАО «Пензастрой» превышает 104 млн. рублей», — уточнила она.

Наиля Алюшева добавила, что задолженность холдинга «СКМ Групп» составила свыше 33 млн. рублей, при этом более 27 млн. рублей приходится на ООО «СКМ Групп», а еще более 6 млн. рублей — на ООО «Мега П».

«Задолженность МУП «Пензгорстройзаказчик» превышает 11 млн. рублей», — сказала начальник УМИ, отметив, что также имеются долги у ООО «Бизнес-Консалтинг-Плюс» — более 36 млн. рублей, ООО «Сан-Лико-Инвест» — свыше 5 млн. рублей, ОАО «Пензпромстрой» — более 4 млн. рублей и ООО «Север-Траст» — 3,7 млн. рублей.

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Также в числе крупных неплательщиков она назвала ПО «Завод Пензтекстильмаш», долг которого достиг 8 млн. рублей.

Наиля Алюшева обратила внимание на то, что у ряда компаний образовалась задолженность за аренду нежилых помещений.

Комментируя озвученные цифры, Виктор Кувайцев потребовал активизировать работу с должниками.

«Закон для всех один: взял в аренду муниципальное имущество — плати, нет возможности платить — верни», — цитирует мэра пресс-служба горадминистрации.