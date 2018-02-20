Проблема обманутых дольщиков негативно сказалась на продажах муниципальной земли в Пензе Экономика

Пенза, 20 февраля 2018. PenzaNews. Падение доходов от продажи муниципальных земельных участков наблюдается в Пензе в связи с тем, что местные застройщики заняли выжидательную позицию в надежде получить участки без торгов по низкой стоимости в рамках решения проблемы обманутых дольщиков. Об этом сообщила начальник управления муниципального имущества города Наиля Алюшева в ходе совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 20 февраля.

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Она добавила, что по тем же причинам застройщики перестали вносить арендную плату за земельные участки.

В частности, по ее словам, только компания «СКМ» задолжала в бюджет города 30 млн. рублей.

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Комментируя сложившуюся ситуацию, мэр Виктор Кувайцев признал, что в этой сфере «проблемы есть».

«Но работу с застройщиками необходимо продолжать, они же в Пензе живут», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба горадминистрации.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в Пензе возбуждено несколько уголовных дел по ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» по факту срыва сроков сдачи домов, которые возводила компания «Пензастрой».

Кроме того, расследуется дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество» в связи с ситуацией, в которой оказались дольщики «Декор-Трейда».

В начале февраля 2018 года губернатор Иван Белозерцев заявил, что в Пензенской области фактически насчитывается 1 тыс. 800 обманутых дольщиков.