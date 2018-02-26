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Четыре пензенские компании готовы трудоустроить победителей нового конкурса для студентов

15:28 | 26.02.2018 | Экономика

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Пенза, 26 февраля 2018. PenzaNews. Строительные компании «Термодом» и «Ревьера», а также дорожные предприятия «Автодорога» и «ДЭП №270» выразили готовность трудоустроить победителей нового конкурса среди выпускников пензенских учебных заведений, которым также обещана ежемесячная стипендия в дополнение к зарплате. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил исполнительный директор некоммерческого партнерства «Союз пензенских строителей» Виктор Галкин.

Четыре пензенские компании готовы трудоустроить победителей нового конкурса для студентов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Нам на строительно-дорожную отрасль дали восемь номинаций», — пояснил собеседник агентства.

Виктор Галкин добавил, что пока сформирован лишь предварительный список специальностей, представители которых требуются на предприятиях: в него вошли машинист автогрейдера, автоэлектрик, плотник-бетонщик, арматурщик, машинист башенного крана, геодезист, сметчик и специалист по деревообработке.

Он пояснил, что дорожные и строительные компании могут внести свои предложения до 8 марта, после чего будет утвержден окончательный перечень компетенций, в которых будут соревноваться молодые специалисты.

«Стипендию будут платить из бюджета области — 20 тыс. рублей ежемесячно в течение года», — уточнил Виктор Галкин.

Исполнительный директор союза отметил, что сроки проведения конкурса пока не определены, а разработкой положения занимается министерство образования Пензенской области.

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Как сообщает пресс-служба регионального Минстроя, Пензенский университет архитектуры и строительства и колледж архитектуры и строительства готовы провести конкурсы профессионального мастерства по предложенным работодателями компетенциям на своей базе.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 25 января 2018 года в ходе церемонии чествования талантливой молодежи губернатор Пензенской области Иван Белозерцев объявил о начале реализации нового проекта по поддержке молодых кадров.

Предполагается, что 25 победителей регионального конкурса получат возможность выбрать место трудоустройства по специальности в одной из пензенских компаний. Предприятие будет выплачивать им зарплату не ниже средней по региону. При этом в дополнение к ней молодые специалисты будут получать в течение года ежемесячно по 20 тыс. рублей из бюджета Пензенской области.
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