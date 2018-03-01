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Пензенские прокуроры пресекли 1,5 тыс. нарушений бюджетного законодательства

18:15 | 01.03.2018 | Экономика

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Пенза, 1 марта 2018. PenzaNews. Более 1,5 тыс. нарушений бюджетного законодательства удалось пресечь в Пензенской области в 2017 году благодаря мерам прокурорского реагирования. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Пензенские прокуроры пресекли 1,5 тыс. нарушений бюджетного законодательства

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В целях их устранения было принесено 290 протестов, внесено 498 представлений, по результатам рассмотрения которых 458 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. К административной ответственности привлечено 81 лицо», — уточнила собеседница агентства.

Она добавила, что еще 10 материалов было направлено в следственные органы, в результате возбуждено пять уголовных дел.

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«В суд было предъявлено 27 заявлений, которые рассмотрены и удовлетворены в полном объеме», — отметила Светлана Артамонова.

По ее словам, удалось вскрыть факты необоснованного завышения предполагаемых поступлений доходов в бюджет без реальной возможности их получения, нарушения при реализации государственных и муниципальных программ, при выделении субсидий, а также случаи использования бюджетных средств не по целевому назначению.

«К примеру, в трех сельсоветах Сердобского района средства муниципальных дорожных фондов использовались на оплату коммунальных ресурсов, заработный платы, погашение кредиторской задолженности», — пояснила старший помощник прокурора, добавив, что виновные лица привлечены к административной ответственности.
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