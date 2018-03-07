Итоги конкурса «Лучшее промпредприятие Пензенской области» объявят до 10 апреля Экономика

Пенза, 7 марта 2018. PenzaNews. Итоги конкурса «Лучшее промышленное предприятие Пензенской области», объявленного региональным Минпромом по итогам 2017 года, будут объявлены до 10 апреля. Об этом говорится в положении, опубликованном на сайте ведомства.

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Принять участие в нем могут зарегистрированные на территории Пензенской области юридические лица, которые относятся к категории средних предприятий с численностью сотрудников от 101 до 250 человек, а также крупных — свыше 250.

Они должны иметь положительную величину балансовой прибыли за отчетный год, рост объемов отгруженных товаров собственного производства, не производить массовых сокращений — более 10% от численности работающих, а также не накапливать долги по зарплате.

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Конкурс проводится по отраслям: «Оборонная промышленность и приборостроение, научно-исследовательские организации», «Машиностроение и металлообработка», «Фармацевтическая, целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая промышленность, промышленность строительных материалов», а также «Кондитерская и пивобезалкогольная промышленность».

Предприятия, занявшие первые места в каждой из них, будут награждены переходящим вымпелом «Лучшее промышленное предприятие Пензенской области».