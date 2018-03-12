Производственное объединение «Старт» стало акционерным обществом Экономика

Заречный, 12 марта 2018. PenzaNews. Федеральное государственное унитарное предприятие «ФНПЦ «Производственное объединение «Старт» имени М.В. Проценко» стало акционерным обществом.

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Согласно данным единого государственного реестра юридических лиц, АО создано путем реорганизации в форме преобразования 1 марта 2018 года.

Это сделано в целях исполнения указа президента России №318 от 1 июля 2016 года и постановления правительства РФ №734 от 1 августа того же года.

Предполагается, что кардинальных изменений в работе предприятия не произойдет, поскольку 100% акций принадлежит Российской Федерации, и от имени государства функции управляющей компании будет выполнять госкорпорация «Росатом».

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«Предстоит большой объем работы в связи с формированием новых руководящих и управленческих структур акционерного общества: совета директоров, ревизионной комиссии и других, получением правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на объекты имущественного комплекса», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ПО «Старт».

В нем особо обращается внимание на то, что преобразование в акционерное общество не повлечет увольнений, а также никак не повлияет на наличие статуса ЗАТО у Заречного.

«Принятие решения по этим вопросам не находится в причинной связи. Это разные процессы. АО «ФНПЦ «ПО «Старт» имени М.В. Проценко» продолжит работать в ядерном оружейном комплексе госкорпорации «Росатом» и выпускать продукцию для нужд государства», — поясняется в тексте.