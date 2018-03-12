Завод «ГрАЗ» представил технику для транспортировки топлива при температуре до -50ºС Экономика

Пенза, 12 марта 2018. PenzaNews. АО «Грабовский автомобильный завод», производственные мощности которого расположены в Бессоновском районе Пензенской области, представил полуприцеп-цистерну для доставки топлива в места, удаленные от инфраструктуры, в том числе в северные регионы России.

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Как сообщает пресс-служба завода «ГрАЗ», конструктив безрамной машины тщательно прорабатывался под условия эксплуатации в местах с трудной проходимостью и при экстремально низких температурах.

По запросу эксплуатантов в конструкцию машины были включены решения, позволяющие осуществлять бесперебойную доставку топлива на удаленные расстояния от стационарной точки налива при температуре до -50ºС.

Особый акцент был сделан на возможности самостоятельного устранения вероятных поломок и настройки оборудования в рейсе.