В Пензе обсудили проблемы в строительном комплексе Экономика

Пенза, 13 марта 2018. PenzaNews. Непростая ситуация в сфере строительства жилья стала главной темой совещания, состоявшегося в мэрии Пензы во вторник, 13 марта.

Фото: Penza-gorod.ru

По словам главы администрации города Виктора Кувайцева, темпы возведения жилых домов вызывают беспокойство.

«Сейчас нам необходимо обсудить проблемы, с которыми сталкиваются застройщики в ходе производства работ, и мобилизовать все имеющиеся ресурсы для наращивания темпов строительства», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в ходе совещания представители строительных компаний обозначили проблемы, которые осложняют их работу.

Читайте также

Дольщики сообщили, что их требование о встрече с мэром Пензы выполнено

В свою очередь глава Минстроя Пензенской области Александр Гришаев предложил застройщикам сформулировать их на бумаге и вместе с предлагаемыми вариантами решений направить в адрес регионального ведомства и мэрии для выработки стратегии дальнейших действий.

Согласно официальным данным, в 2017 году в Пензенской области было введено менее 890 тыс. кв. метров жилых помещений, что на 0,1% выше уровня предыдущего года. При этом около 532 тыс. кв. метров построено населением.

По предварительным сведениям, за январь и февраль 2018 года за счет всех источников финансирования в регионе введено около 38 тыс. кв. метров жилья, причем около 31 тыс. кв. метров пришлось на индивидуальное жилищное строительство.